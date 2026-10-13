IN EVIDENZA

Volley, Falasca “Tante squadre forti in Superlega, ma noi daremo il nostro 100%”

Di

Ott 13, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Difficile dire che stagione sarà. Sicuramente la squadra sa lavorare molta bene, ha una capacità di sacrificarsi enorme, questo è un punto di forza importantissimo. Dobbiamo mettere questo in campo, se riusciamo a fare ciò possiamo fare delle buone prestazioni”. Lo ha dichiarato il coach dell’Allianz Milano Guillermo Falasca, in merito all’inizio della nuova stagione della Superlega di volley maschile. “Non abbiamo un obiettivo sulla posizione finale – ha proseguito -, ho detto ai ragazzi che dobbiamo raggiungere il nostro 100%, poi vedremo cosa verrà fuori. Ci sono squadre molto forti come Perugia e Trento, su questo non ci piove e nessuno lo mette in discussione, noi dobbiamo focalizzarci nel crescere e nel migliorare, non dobbiamo prescindere dal risultato di una partita, ma dal lavoro di ogni giorno. Conta molto di più tutto ciò, penso che questa sia la mentalità giusta”.

pia/gm/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Assidipost Federmanager, focus sul futuro della governance d’impresa

Ott 13, 2026
Calcio IN EVIDENZA Sport Video

New York: Baggio premiato come miglior calciatore italiano di sempre

Ott 13, 2026
IN EVIDENZA Politica Video

Via libera dal Parlamento allo scostamento di bilancio

Ott 13, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Papa Leone XIV operato al Gemelli, “Intervento concluso positivamente”

Ott 13, 2026
TOP NEWS

Autonomia, in Cdm siglate le intese definitive. Calderoli “Ora l’ultimo miglio”

Ott 13, 2026
TOP NEWS

Cina, progressi per gli ecosistemi dei suoi primi parchi nazionali

Ott 13, 2026
TOP NEWS

Gasperini “Mourinho merita l’abbraccio dei tifosi, poi testa alla partita”

Ott 13, 2026