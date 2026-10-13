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Assidipost Federmanager, focus sul futuro della governance d’impresa

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Ott 13, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Memoria, partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e formazione della classe dirigente. Sono questi i tre assi attorno ai quali si è sviluppato l’evento promosso da Assidipost Federmanager, il sindacato dei dirigenti del Gruppo Poste Italiane, presso la Fondazione proPosta, a Roma. Al centro dell’incontro, il tema della partecipazione e del governo dell’impresa, con un approfondimento sulle prospettive di evoluzione della corporate governance, tra rappresentanza, responsabilità manageriali e competitività. La giornata si è aperta nel segno della memoria, con il ricordo di Enrico Veschi, nel centenario della nascita, e la presentazione del francobollo commemorativo realizzato da Poste Italiane.
xu1/f07/mgg/azn

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