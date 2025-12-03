IN EVIDENZA

Voli, domanda globale ancora in crescita

Di

Dic 3, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Continua la crescita del trasporto aereo. La domanda globale di passeggeri è aumentata del 6,6% a ottobre 2025 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. È quanto emerge dall’ ultima indagine della Iata, l’organizzazione mondiale che riunisce le compagnie aeree. La capacità globale, espressa in posti-chilometro disponibili è cresciuta del 5,8%, mentre il coefficiente di riempimento medio si attesta all’84,6%, con un aumento di 0,7 punti percentuali su base annua. Il traffico internazionale rimane il principale motore di questa crescita, con una crescita dell’8,5% dei ricavi e una capacità in aumento del 7,1%. I mercati nazionali registrano una crescita più moderata. Per la Iata ottobre è stato un “mese solido” per il trasporto aereo, soprattutto per la ripresa delle compagnie nordamericane, il cui traffico internazionale è aumentato del 4,5% dopo diversi mesi di performance più deboli. Sono positive anche le prospettive nel breve termine, con un’espansione prevista della capacità del 3,6% a novembre e del 4,7 a dicembre , segno di una forte domanda di viaggi di fine anno e di una sostenuta attività commerciale.
sat/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Enac, Di Palma “Giornata importante per il trasporto aereo in Italia”

Dic 3, 2025
IN EVIDENZA

Ue, le emissioni del trasporto marittimo al livello più alto di sempre

Dic 3, 2025
IN EVIDENZA

Trasporti & Logistica Magazine – 3/12/2025

Dic 3, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Enac, Di Palma “Giornata importante per il trasporto aereo in Italia”

Dic 3, 2025
IN EVIDENZA

Ue, le emissioni del trasporto marittimo al livello più alto di sempre

Dic 3, 2025
IN EVIDENZA

Voli, domanda globale ancora in crescita

Dic 3, 2025
IN EVIDENZA

Trasporti & Logistica Magazine – 3/12/2025

Dic 3, 2025