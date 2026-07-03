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Vio Grandis “Orgogliosa di ricevere Premio Fair Play Menarini”

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Lug 3, 2026


FIRENZE (ITALPRESS) – “Sono estremamente orgogliosa di ricevere il premio Fair Play Menarini proprio per il motivo specifico per il quale me l’hanno dato, che non è tanto a livello sportivo, per i risultati ottenuti, ma per quello che facciamo nello sport paralimpico. Il premio è stato dato a me in rappresentanza della Fondazione Art4sport: siamo un gruppo di cinquantacinque ragazzi di tutte le età, tutti un po’ amputati a pezzettini diversi, e facciamo tutti sport, quindi è un onore poter essere qui per poter rappresentare la nostra squadra”. Lo ha detto la campionessa paralimpica Bebe Vio Grandis, che a Firenze ha ricevuto il Premio internazionale Fair Play Menarini per la categoria “Lo Sport oltre lo Sport”.
f39/xb8/mc/gtr

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