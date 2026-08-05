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Vinitaly and the City, per due giorni Reggio Calabria capitale del vino

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Ago 5, 2026


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Dopo il successo di Sibari, Vinitaly and the City torna in Calabria, scegliendo Reggio come palcoscenico naturale, trasformando il Lungomare Falcomatà in un’esperienza sensoriale dove il vino incontra la storia, la cultura e il respiro del mare. Dal tramonto dell’8 agosto fino a notte fonda del 9, “il chilometro più bello d’Italia”, così come viene denominato, diventerà un luogo di incontro per wine lover, turisti e curiosi, pronti a immergersi in un viaggio che unisce la tradizione vitivinicola alla bellezza della città. Inoltre, i carnet degustazione, acquistabili anche online, apriranno le porte a un percorso che si arricchisce della possibilità di visitare il Museo Archeologico e ammirare i Bronzi di Riace.
fsc/mrv

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