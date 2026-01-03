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Venezia, Herzog “Non faccio distinzione tra film di finzione e documentari”

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Set 3, 2026


VENEZIA (ITALPRESS) – “Non faccio una vera distinzione tra film di finzione e documentari. Per me, sono tutti film e documentari. Invento, metto in scena il cast. Ci metto la musica”. A parlare è Werner Herzog, che ha presentato alla Mostra del cinema di Venezia il suo nuovo film in concorso “Bucking Fastard”, Herzog, al suo ritorno alla fiction dopo sette anni, trasforma una storia apparentemente bizzarra in un racconto sulla simbiosi, sul desiderio e sul confine, sempre più fragile, tra identità e fusione. Kate e Rooney Mara interpretano Jean e Joan Holbrooke, gemelle inseparabili ispirate a una storia realmente accaduta. Ma Herzog non racconta semplicemente la loro eccentricità, spostando progressivamente lo sguardo su ciò che accade quando due persone sembrano rinunciare alla propria individualità e il mondo esterno non sa più come guardarle.
xr7/mgg/gsl (video di Federica Polidoro)

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