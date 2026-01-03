IN EVIDENZA

A Venezia “Wild Horse Nine”, McDonagh “Film che parla dell’attualità”

Di

Set 3, 2026


VENEZIA (ITALPRESS) – Martin McDonagh torna in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia con “Wild Horse Nine”, commedia nera ambientata alla vigilia del colpo di Stato cileno del 1973. Protagonisti John Malkovich e Sam Rockwell, nei panni di due agenti della CIA inviati da Santiago all’Isola di Pasqua dal loro superiore, interpretato da Steve Buscemi.
Tra i moai e l’isolamento di quello che sembra un paradiso remoto, Chris e Lee si trovano alle prese con il proprio passato e con una serie di cospirazioni che finiscono per mettere in discussione la loro missione. A complicare ulteriormente la situazione è il rapporto che Chris instaura con due giovani studentesse ribelli.
xr7/mgg/gsl (video di Federica Polidoro)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Venezia, Golino “Ho sempre sognato di lavorare con Amelio”

Set 3, 2026
IN EVIDENZA

Ue, nel 2025 produzione di birra in calo

Set 3, 2026
IN EVIDENZA

Venezia, Herzog “Non faccio distinzione tra film di finzione e documentari”

Set 3, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Ferrero tra le eccellenze italiane, ecco il francobollo dedicato

Set 3, 2026
TOP NEWS

Biennale di Venezia, al padiglione cinese gli ideogrammi li scrive un robot

Set 3, 2026
TOP NEWS

Impresa di Omrzel alla Vuelta, Mas difende la maglia rossa

Set 3, 2026
TOP NEWS

Debutta Huawei Watch GT 7, il nuovo smartwatch pensato per le sfide sportive

Set 3, 2026