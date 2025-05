Veneto, Zaia “Settore aerospaziale tocca tutti i comparti industriali”

VENEZIA (ITALPRESS) – “L’aerospazio tocca tutti i comparti industriali. L’aerospazio, come l’intelligenza artificiale di cui si parla molto, entra e lambisce in osmosi con tutti i comparti industriali. Non c’è un’industria che non attinga a dati aerospaziali o a tecnologie aerospaziali”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine dell’apertura della terza edizione di Space Meetings Veneto, l’evento internazionale dedicato alla space economy, che si svolgerà fino al 22 maggio al Venezia Terminal Passeggeri (VTP).

tvi/mca2

Fonte video: regione Veneto