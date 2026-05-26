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Vannacci “Quale ruolo ha Marina Berlusconi in Forza Italia?”

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Mag 26, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Marina Berlusconi è segretario generale di Forza Italia? Quale ruolo ha in Forza Italia Marina Berlusconi? Fatemi capire perché io non ho ancora capito. Quindi quando dice noi a chi si riferisce? A Mondadori? Io non ho bisogno di stampare altri libri. E quindi cosa vuol dire? Perché ritorna a quello che ho detto prima: stiamo dicendo che la politica o che alcuni partiti italiani sono eterodiretti dal denaro e dall’editoria?”. Lo ha detto il fondatore di Futuro Nazionale Roberto Vannacci a margine di una conferenza stampa a Palazzo Pirelli alla domanda sulla linea di non collaborazione di Forza Italia con l’ex generale che, secondo indiscrezioni di stampa, sarebbe stata dettata da Marina Berlusconi.

xh7/trl/mca1

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