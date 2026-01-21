IN EVIDENZA

Usa, Trump “Azzerata l’immigrazione illegale”

Di

Gen 21, 2026


WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il confine americano sarebbe oggi “il più sicuro della storia”, sostenendo che gli attraversamenti illegali siano crollati fino a quasi azzerarsi. Secondo Trump, per otto mesi consecutivi nessun immigrato illegale sarebbe stato ammesso negli Stati Uniti, mentre resterebbero attivi canali di ingresso legale con requisiti stringenti. Il presidente ha inoltre parlato di una “migrazione inversa” per la prima volta in 50 anni, attribuendola all’espulsione degli immigrati irregolari, spesso definiti criminali.

xp6/sat/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Blastness miglior Crs al mondo, Delfini “Al via progetto internazionalizzazione”

Gen 21, 2026
IN EVIDENZA

Il feretro di Valentino arriva alla camera ardente di piazza Mignallei a Roma

Gen 21, 2026
IN EVIDENZA

Registratori di cassa, al via le nuove regole

Gen 21, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Groenlandia, Tajani “Lavoriamo per una soluzione in ambito Nato”

Gen 21, 2026
IN EVIDENZA

Blastness miglior Crs al mondo, Delfini “Al via progetto internazionalizzazione”

Gen 21, 2026
IN EVIDENZA

Il feretro di Valentino arriva alla camera ardente di piazza Mignallei a Roma

Gen 21, 2026
IN EVIDENZA

Usa, Trump “Azzerata l’immigrazione illegale”

Gen 21, 2026