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Ue, Urso “Fare fronte comune per il rilancio dell’industria”

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Set 24, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ho già incontrato questa mattina i ministri dell’Industria della Francia e della Germania per fare fronte comune sulla necessità di realizzare le riforme per le imprese, l’industria, il lavoro qui in Europa”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Consiglio Ue Competitività, a Bruxelles.
“Ho incontrato i due commissari decisivi su questo fronte, Ribera e Sejournè, ai quali ho ribadito le priorità italiane a tutela dell’industria e per rilanciare il nostro sistema europeo”, ha aggiunto.

xf4/sat/azn

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