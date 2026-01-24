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Nadara e Amazon, in Sicilia il più grande impianto agrivoltaico d’Italia

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Set 24, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – Una capacità installata di 227 MW e un’estensione complessiva di circa 400 ettari distribuiti su 15 lotti. Sono alcune delle cifre di Big Fish, il più grande impianto agrivoltaico d’Italia, inaugurato a circa 40 chilometri dall’Etna, tra i comuni di Catania, Lentini e Motta Sant’Anastasia. Il progetto, sviluppato da Nadara, è stato reso possibile grazie a un Power Purchase Agreement per 156 MW sottoscritto con Amazon. Nel corso della vita utile dell’impianto, i comuni della zona beneficeranno di almeno 17,25 milioni di euro in servizi e finanziamenti destinati all’efficienza energetica. A questi si aggiungono 38.000 alberi piantati e la manutenzione di 2,5 chilometri di corsi d’acqua pubblici.
La configurazione dell’impianto consente di mantenere metà della superficie destinata all’attività agricola, dimostrando come la produzione di energia rinnovabile su larga scala e l’utilizzo produttivo dei terreni possano coesistere.

f13/sat/gtr

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