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Ue, Tridico “Troppe questioni economiche e sociali non ancora affrontate”

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Ott 6, 2026


STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo criticato questo programma di lavoro perché non affronta le principali cause del disagio sociale ed economico nel quale tutti i Paesi membri, inclusa l’Italia, sono coinvolti”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato e capodelegazione del Movimento 5 stelle, Paquale Tridico, a margine del discorso della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla plenaria di Strasburgo in merito al prossimo Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre.

xf4/sat/gtr

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