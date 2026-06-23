Ue, Moratti “La Brexit insegna, da soli si è più deboli”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Dieci anni fa il Regno Unito scelse la Brexit. Oggi possiamo dire una cosa con chiarezza: da soli si è più deboli. In 10 anni il Regno Unito ha cambiato 6 primi ministri, ha visto rallentare crescita e investimenti, imprese e cittadini hanno dovuto fare i conti con nuovi vincoli burocratici nei rapporti col mercato europeo. Per questo l’Europa non è il problema, è la soluzione”. Lo afferma Letizia Moratti, europarlamentare del Ppe e presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia.“Nessun Paese europeo, nemmeno il più grande, può affrontare da solo le sfide della globalizzazione, del terrorismo, delle crisi internazionali, dell’immigrazione clandestina e dei rimpatri. Per crescere servono investimenti europei comuni in innovazione, industria, ricerca e infrastrutture – sottolinea Moratti -. Da soli siamo più vulnerabili, insieme siamo più forti”.

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