Ue-Canada, Carney “Costruiamo un’alleanza per il futuro”

STRASBURGO (ITALPRESS) – “Ieri, la Presidente von der Leyen ha parlato di andare oltre il CETA per creare un’Alleanza per il futuro, aprendo la strada affinché il Canada diventi il primo membro associato dell’Unione Europea. Accogliamo con favore questa ambizione: i sondaggi mostrano che una schiacciante maggioranza di canadesi è favorevole a legami molto più stretti”. Lo ha detto il premier canadese Mark Carney, nel suo intervento al Parlamento Europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo.
sat/mrv
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(Fonte video: Parlamento Europeo)