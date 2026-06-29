Turismo in aumento nel primo trimestre in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Continua la crescita del turismo nel Bel Paese. Secondo i dati diffusi dall’Istat, nel primo trimestre del 2026 gli esercizi ricettivi hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71 milioni di presenze, con un incremento rispettivamente del 4 e del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A sostenere il settore sono soprattutto i visitatori stranieri, che rappresentano ormai oltre la metà delle presenze complessive. Più contenuta, ma comunque in aumento, anche la domanda interna. Nei primi tre mesi dell’anno sono stati soprattutto febbraio e marzo a mostrare un’accelerazione dei flussi turistici, grazie al contributo della clientela internazionale, sempre più attratta dalle destinazioni italiane. Gli hotel si confermano la scelta preferita dei viaggiatori, con 16 milioni di arrivi e 46 milioni di presenze. Cresce però in modo significativo anche il comparto extra-alberghiero, che comprende case e appartamenti per affitti brevi, bed and breakfast e altre strutture ricettive. La permanenza media nelle strutture ricettive italiane si attesta a poco più di tre notti e resta sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente.

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