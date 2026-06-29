Tg News – 29/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Caldo estremo, bollino rosso in 22 città, in arrivo i temporali– Germania, sparatoria in Casa Famiglia, 6 morti e diversi feriti– Stati Uniti e Iran sospendono le ostilità a Hormuz– Tajani “Rutte ha detto cose sbagliate sulle basi in Italia”– Russia, Putin “C’è una certa carenza di carburante”– Le ricerche del marito del ministro Roccella, disperso nel lago– Famiglia nel bosco, test d’ingresso a scuola per i tre bimbi– Sisma Venezuela, si continua a scavare tra le macerie. Ancora 50 mila dispersi– Previsioni del tempo di 3B Meteo per il 30 Giugno

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