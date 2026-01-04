Trovato un piccolo serpente a bordo dell’aereo Lampedusa-Palermo, le immagini





PALERMO (ITALPRESS) – Momenti di insolito fermento all’aeroporto di Palermo dove, a bordo di un volo proveniente da Lampedusa, è stato trovato un piccolo serpente. Il ritrovamento è avvenuto durante le fasi finali del volo, quando la presenza dell’animale è stata segnalata all’equipaggio. Il Comandante ha quindi informato le Forze dell’ordine presenti presso lo scalo palermitano. All’atterraggio sono immediatamente intervenuti a bordo i militari della Stazione Carabinieri dell’Aeroporto di Palermo, insieme ai Carabinieri forestali del Distaccamento Cites di Punta Raisi, che hanno provveduto a recuperare il rettile e a metterlo in sicurezza. vbo/mca2

(Fonte video: Carabinieri)