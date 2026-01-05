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Trasporto marittimo, report TEHA-Edison: per decarbonizzare servono 36 mld

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Set 5, 2026


CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – Per decarbonizzare il trasporto marittimo italiano servono 36 miliardi di euro di investimenti entro il 2050. È quanto emerge da una ricerca realizzata da TEHA Group con Edison e NextChem e presentata al Forum di Cernobbio. Nello scenario “Industry driven”, le risorse destinate soprattutto alle infrastrutture portuali e alle filiere energetiche potrebbero attivare 105 miliardi di valore della produzione e generare 45 miliardi di valore aggiunto, oltre la metà dei quali nel Mezzogiorno. Senza una strategia nazionale coordinata, invece, l’Italia rischierebbe di perdere circa 80 miliardi di valore aggiunto entro il 2050. Nel servizio, intervista a Fabrizio Mattana, EVP Gas Assets di Edison.
trl/abr/azn

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