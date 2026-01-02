Transizione verde, al via il programma per le città italiane





ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo impulso alla transizione ecologica delle città italiane. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato un programma di supporto dedicato ai territori coinvolti nella Missione europea “100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030”. L’obiettivo è accompagnare concretamente l’attuazione dei Climate City Contract e accelerare il percorso verso la neutralità climatica urbana.

Il programma è rivolto alle nove città italiane selezionate dall’Unione europea: Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma Capitale e Torino. Tutte hanno già ottenuto il Mission City Label, il riconoscimento che certifica l’allineamento dei piani strategici locali agli obiettivi europei di decarbonizzazione entro il 2030.

Con questa iniziativa, il Ministero punta ora a trasformare gli impegni programmatici in azioni concrete sui territori. Il sostegno riguarda settori chiave come la mobilità sostenibile, l’efficienza energetica degli edifici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni climalteranti, in un’ottica integrata e coerente con le politiche comunitarie.

«Rafforziamo il sostegno alle città italiane impegnate nella Missione europea per la neutralità climatica», ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. «Le città sono un motore fondamentale della transizione ecologica. Accompagnare l’attuazione dei Climate City Contract significa tradurre gli obiettivi al 2030 in interventi reali, capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini».

