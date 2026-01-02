Tragedia Crans-Montana, Zoli “Quasi tutti ricoverati al Niguarda sono lombardi”

MILANO (ITALPRESS) – “Nel centro ustioni siamo riusciti a garantire, anche per pazienti che hanno bisogno di ventilazione assistita, già da ieri 16 posti, quindi oltre la nostra capienza abituale di 12 posti. La disponibilità è garantita tanto da poter fare arrivare oggi altri quattro pazienti che andranno ricoverati in quei reparti. La maggior parte dei pazienti tra ieri e oggi sono di Milano, dell’area della Lombardia, e uno è residente a Como. Quindi sono quasi tutti lombardi. Questo non vuol dire che abbiamo fatto una selezione per andare a prendere i nostri ragazzi lombardi, ma dipende dalla loro stabilità per potere essere trasportati in questo hub”. Così il Direttore Generale dell’ospedale di Niguarda di Milano Alberto Zoli a proposito dei giovani feriti nella tragedia di Crans-Montana.

