IN EVIDENZA

Toscana, Giani “Con legge bilancio realizzati investimenti e sviluppati servizi”

Di

Dic 19, 2025


FIRENZE (ITALPRESS) – “La Toscana e i toscani hanno oggi una possibilità attraverso il bilancio della regione di vedere realizzati investimenti, sviluppati i servizi, di sentire che le basi per il sistema sanitario, che sia in qualche modo il migliore o fra i migliori in Italia, ci sono tutti per il 2025”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani commentando l’odierna approvazione del bilancio regionale 2026-2028, avvenuto da parte del Consiglio regionale toscano. “Un bilancio di 12,8 miliardi, un bilancio che vede destinato alla sanità da 8 miliardi e 270 milioni, che vede aumentata la capacità di investimento della regione su infrastrutture, sui servizi, su quello che riteniamo essere utile per le toscane e i toscani – ha aggiunto Giani -. Devo dire che è stato anche un modo l’approvazione di bilancio per collaudare rapporti fra maggioranza e opposizione che sono stati molto forti, ma che poi nel comune interesse hanno visto centrare alcuni obiettivi comuni e con questi anche evitare ostruzionismi e poter votare in tempo per non arrivare all’esercizio provvisorio, ma invece dal primo gennaio avere tutta la capacità di intervento, di spesa, di azione per gli assessorati e per quelle che sono le nostre direzioni”.

xb8/tvi/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ue, Mattarella “Una strada da percorrere senza ripensamenti”

Dic 19, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella “Spesa sulla difesa poco popolare, ma ora necessaria”

Dic 19, 2025
IN EVIDENZA

Lombardia, Guidesi “Per noi ST Microelectronics è un’azienda strategica”

Dic 19, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Ue, Mattarella “Una strada da percorrere senza ripensamenti”

Dic 19, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella “Spesa sulla difesa poco popolare, ma ora necessaria”

Dic 19, 2025
TOP NEWS

Anas, siglato l’accordo per il rinnovo del contratto 2025 – 2027

Dic 19, 2025
TOP NEWS

Mattarella “Una democrazia di astenuti e assenti è più fragile”

Dic 19, 2025