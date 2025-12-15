IN EVIDENZA

Torcia Milano-Cortina a Palermo, Abodi "Sono Olimpiadi italiane"

Dic 15, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – La torcia olimpica di Milano-Cortina a Palermo “è un messaggio fortissimo, molto potente, di Olimpiadi che sembrano circoscritte ai territori che le ospitano ma che in realtà sono Olimpiadi italiane e la fiaccola porta questo messaggio olimpico, i valori della pace, in tutta Italia. È emozionante, è la bellezza del nostro Paese che si mette a disposizione del messaggio universale dello sport”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della visita allo Skatepark di via Guido Rossa, nel quartiere Bonagia di Palermo, che arriva in concomitanza con la tappa della torcia nel capoluogo siciliano.
