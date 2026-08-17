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Tg Sport – 17/8/2026

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Ago 17, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Atletica Europei, Italia prima nel medagliere con dieci ori
– Nuoto Europei, l’Italia chiude seconda nel medagliere
– Coppa Italia, clamoroso ko della Lazio eliminata dal Mantova
– Juventus, sciolto il nodo portiere: in arrivo Guglielmo Vicario
– Amichevoli, il Milan ne fa quattro in rimonta al Manchester United
– Inter, Stones subito in campo vittoria di misura col Betis
– Atletica e nuoto: un modello anche per il calcio
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