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Tg Sport – 17/7/2026

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Lug 17, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Calcio in lutto, è morto Osvaldo Bagnoli l’allenatore dello storico scudetto del Verona
– Dramma per Silvio Baldini, si è spenta all’età di 30 anni la figlia Valentina
– Finale Mondiale, si accende la sfida Messi-Yamal tra sogni e acciacchi
– Juventus, Spalletti frena: “Scudetto lontano, la rosa va ancora rinforzata”
– Inter, caccia aperta a Djed Spence per la fascia destra di Chivu
– Tennis, le Nitto Atp Finals confermate a Torino anche nel 2027
– In Abruzzo i campionati nazionali di calcio e nuoto di ASI
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