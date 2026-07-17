Tg Sport – 17/7/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Calcio in lutto, è morto Osvaldo Bagnoli l’allenatore dello storico scudetto del Verona

– Dramma per Silvio Baldini, si è spenta all’età di 30 anni la figlia Valentina

– Finale Mondiale, si accende la sfida Messi-Yamal tra sogni e acciacchi

– Juventus, Spalletti frena: “Scudetto lontano, la rosa va ancora rinforzata”

– Inter, caccia aperta a Djed Spence per la fascia destra di Chivu

– Tennis, le Nitto Atp Finals confermate a Torino anche nel 2027

– In Abruzzo i campionati nazionali di calcio e nuoto di ASI

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