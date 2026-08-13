Tg Sport – 13/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nuoto Europei, record del mondo per Sara Curtis e pioggia di medaglie
– Atletica Europei, argento per Fantini, Jacobs si ferma per infortunio
– Inter, affondo per Djed Spence e trattativa avanzata per Curtis Jones
– Milan, frenata col Porto per Gimenez ma spunta il Betis
– Roma, ufficiale l’arrivo dell’argentino Nahuel Molina dall’Atletico Madrid
– Juventus, duello Suzuki-Vicario mentre Vlahovic vola a Istanbul
– Tennis, Masters 1000 Montreal e Wta Toronto: definite le finali
azn
– Nuoto Europei, record del mondo per Sara Curtis e pioggia di medaglie
– Atletica Europei, argento per Fantini, Jacobs si ferma per infortunio
– Inter, affondo per Djed Spence e trattativa avanzata per Curtis Jones
– Milan, frenata col Porto per Gimenez ma spunta il Betis
– Roma, ufficiale l’arrivo dell’argentino Nahuel Molina dall’Atletico Madrid
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