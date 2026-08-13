Tg Sport – 13/8/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Nuoto Europei, record del mondo per Sara Curtis e pioggia di medaglie

– Atletica Europei, argento per Fantini, Jacobs si ferma per infortunio

– Inter, affondo per Djed Spence e trattativa avanzata per Curtis Jones

– Milan, frenata col Porto per Gimenez ma spunta il Betis

– Roma, ufficiale l’arrivo dell’argentino Nahuel Molina dall’Atletico Madrid

– Juventus, duello Suzuki-Vicario mentre Vlahovic vola a Istanbul

– Tennis, Masters 1000 Montreal e Wta Toronto: definite le finali

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