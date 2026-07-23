IN EVIDENZA

Tg News – 23/7/2026

Di

Lug 23, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Bimbo di un anno muore a Catanzaro, altri 4 in ospedale
– Stretta sulla sicurezza delle piscine, ok dalla Camera
– Contatto Fakir-cittadino, poi l’intervento degli agenti
– Raid americani contro Iran, intesa Usa-Arabia sul nucleare
– Possibile incontro Trump-Zelensky a Washington
– La Bce lascia i tassi fermi al 2,25%
– Mattarella compie 85 anni, telefonata di auguri di Meloni
– A Londra un nuovo desk dell’Italpress con corner tv
– Previsioni 3B Meteo 24 Luglio
azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Meloni “Chi delinque deve pagare anche se ha 15 o 16 anni”

Lug 23, 2026
Attualità IN EVIDENZA Viaggiando Video

Aeroporti: a Fiumicino nuovo centro direzionale

Lug 23, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

La BCE mantiene i tassi invariati

Lug 23, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Meloni “Chi delinque deve pagare anche se ha 15 o 16 anni”

Lug 23, 2026
TOP NEWS

Ascolti “Mondiali” per la Rai, Mazzocchi “E’ il frutto del lavoro di squadra”

Lug 23, 2026
TOP NEWS

Cina, un piano quinquennale per lo sviluppo delle energie rinnovabili

Lug 23, 2026
TOP NEWS

Al Tour Carapaz vince la 18^ tappa, Pogacar saldamente in maglia gialla

Lug 23, 2026