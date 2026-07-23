Tg News – 23/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Bimbo di un anno muore a Catanzaro, altri 4 in ospedale
– Stretta sulla sicurezza delle piscine, ok dalla Camera
– Contatto Fakir-cittadino, poi l’intervento degli agenti
– Raid americani contro Iran, intesa Usa-Arabia sul nucleare
– Possibile incontro Trump-Zelensky a Washington
– La Bce lascia i tassi fermi al 2,25%
– Mattarella compie 85 anni, telefonata di auguri di Meloni
– A Londra un nuovo desk dell’Italpress con corner tv
– Previsioni 3B Meteo 24 Luglio
azn
– Bimbo di un anno muore a Catanzaro, altri 4 in ospedale
– Stretta sulla sicurezza delle piscine, ok dalla Camera
– Contatto Fakir-cittadino, poi l’intervento degli agenti
– Raid americani contro Iran, intesa Usa-Arabia sul nucleare
– Possibile incontro Trump-Zelensky a Washington
– La Bce lascia i tassi fermi al 2,25%
– Mattarella compie 85 anni, telefonata di auguri di Meloni
– A Londra un nuovo desk dell’Italpress con corner tv
– Previsioni 3B Meteo 24 Luglio
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