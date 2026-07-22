Tg News – 22/7/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Delmastro, no dell’Aula alla richiesta di acquisire le chat

– Incendio minaccia cittadina nell’Agrigentino

– Auto sulla folla a Modena, morta dopo due mesi una donna

– Maxi grandine, danni e paura sull’A13, auto distrutte e feriti

– Libano, Tajani: “Nuovi colloqui con Israele il 4 Agosto a Roma”

– Ucraina, attacco russo nel porto di Odessa

– Confcommercio, in 7 anni persi 96 mila negozi in Italia

– Blitz contro la ‘Ndrangheta, 35 arresti e 300 Kg di cocaina sequestrati

– Previsioni 3B Meteo 23 Luglio

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