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Tg News – 22/7/2026

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Lug 22, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Delmastro, no dell’Aula alla richiesta di acquisire le chat
– Incendio minaccia cittadina nell’Agrigentino
– Auto sulla folla a Modena, morta dopo due mesi una donna
– Maxi grandine, danni e paura sull’A13, auto distrutte e feriti
– Libano, Tajani: “Nuovi colloqui con Israele il 4 Agosto a Roma”
– Ucraina, attacco russo nel porto di Odessa
– Confcommercio, in 7 anni persi 96 mila negozi in Italia
– Blitz contro la ‘Ndrangheta, 35 arresti e 300 Kg di cocaina sequestrati
– Previsioni 3B Meteo 23 Luglio
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