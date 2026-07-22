Tg News – 22/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Delmastro, no dell’Aula alla richiesta di acquisire le chat
– Incendio minaccia cittadina nell’Agrigentino
– Auto sulla folla a Modena, morta dopo due mesi una donna
– Maxi grandine, danni e paura sull’A13, auto distrutte e feriti
– Libano, Tajani: “Nuovi colloqui con Israele il 4 Agosto a Roma”
– Ucraina, attacco russo nel porto di Odessa
– Confcommercio, in 7 anni persi 96 mila negozi in Italia
– Blitz contro la ‘Ndrangheta, 35 arresti e 300 Kg di cocaina sequestrati
– Previsioni 3B Meteo 23 Luglio
azn
– Delmastro, no dell’Aula alla richiesta di acquisire le chat
– Incendio minaccia cittadina nell’Agrigentino
– Auto sulla folla a Modena, morta dopo due mesi una donna
– Maxi grandine, danni e paura sull’A13, auto distrutte e feriti
– Libano, Tajani: “Nuovi colloqui con Israele il 4 Agosto a Roma”
– Ucraina, attacco russo nel porto di Odessa
– Confcommercio, in 7 anni persi 96 mila negozi in Italia
– Blitz contro la ‘Ndrangheta, 35 arresti e 300 Kg di cocaina sequestrati
– Previsioni 3B Meteo 23 Luglio
azn