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Fico “In nomine Regione Campania da oggi contano competenza e merito”

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Lug 22, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – “Abbiamo nominato Pietro Diamantini amministratore unico di Eav, un ingegnere napoletano, manager di altissimo livello e quindi anche un grande ritorno in città: oggi, quello che conta nelle nomine che la Regione deve fare, è la competenza, il merito e la capacità. E noi questa capacità, questo merito, lo analizzeremo passo per passo perché bisogna realizzare gli obiettivi perché così facciamo il bene dei cittadini e delle cittadine campane”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, parlando a margine della seduta monotematica del Consiglio regionale sulle criticità del trasporto pubblico.

xc9/pc/

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