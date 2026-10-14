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Tg News – 14/10/2026

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Ott 14, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Papa Leone “sta bene e l’umore è buono”
– Meloni “L’intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa”
– Raid russi su sei centrali elettriche, Zelensky a Londra
– Metano, Ue propone rinvio stretta su importazioni al 2028
– Banda minicar a Roma, due minorenni hanno confessato
– Nuovo codice strada, strette su minicar truccate
– Genova, lavoratori ex Ilva occupano la Prefettura
– Webuild, alla Galleria Borghese conclusa la mostra Metamorfosi. Ovidio e le arti
– Previsioni 3B Meteo 15 Ottobre
azn

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