Tentato assalto a ditta orafa con strade sbarrate, 8 arresti ad Arezzo

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Ott 14, 2026


AREZZO (ITALPRESS) – Alberi tagliati in mezzo alla strada, veicoli rubati e dati alle fiamme per bloccare i soccorsi e un mezzo pesante usato come ariete per sfondare il cancello. È il piano messo in atto da un gruppo di otto uomini di nazionalità rumena per assaltare il caveau di un’azienda orafa a Laterina Pergine Valdarno, nell’Aretino. Il colpo è fallito grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, che hanno poi arrestato l’intera banda.
pc/azn
(Fonte video: Carabinieri)

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