Tg News – 11/6/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Iran, Trump: “Colpiremo duramente anche stanotte”

– La Russia colpisce l’Ucraina con 221 droni e 2 missili Iskander

– Dopo tre anni la Bce alza i tassi al 2,25%

– A Viareggio travolse e uccise il ladro con il Suv: 18 anni

– Dassilva: “Grazie alle mie mogli ho retto al carcere”

– Illeso Pier Silvio Berlusconi dopo incidente d’auto

– Il Papa alle Canarie, storico discorso sui migranti

– Meloni alla Camera: “La difesa dei nostri interessi in Europa”

– Previsioni 3B Meteo 12 Giugno

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