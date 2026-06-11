Sud: Consiglio “Comunità a rischio spopolamento, al fianco dei territori”





ROMA (ITALPRESS) – “In Italia ci sono tante comunità al Sud, ma anche al Centro e al Nord, che lottano contro lo spopolamento e vogliono immaginare un futuro. Credo sia molto importante che piccole istituzioni come la Fondazione con il Sud, le Regioni e policy maker si mettano al fianco dei territori che ci stanno provando. Bisogna dare speranza e stare al fianco di chi si sta attivando per affrontare e risolvere questo problema epocale che altrimenti rischia di far scomparire il nostro passato, le nostre radici e tanti comuni d’Italia”. Così Stefano Consiglio, presidente di Fondazione con il Sud, in occasione della prima edizione del Premio “Comune Vivo” promosso dalla Fondazione con il Sud in collaborazione con ANCI, presso il Forum PA 2026. “Questo premio – prosegue – nasce con la volontà di stare al fianco dei sindaci, del mondo del Terzo Settore, dei professionisti, dei volontari giovani e anziani che non accettano l’irreversibilità dello spopolamento e dell’invecchiamento”.

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