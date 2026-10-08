Tg Lavoro & Welfare – 8/10/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Terziario, dai sindacati la piattaforma per il rinnovo dei contratti
– Nasce l’Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale
– Inail, per la sicurezza sul lavoro la prevenzione è un investimento
– Al Cnel il modello Generali-Luiss per affrontare le trasformazioni
sat/azn
– Terziario, dai sindacati la piattaforma per il rinnovo dei contratti
– Nasce l’Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale
– Inail, per la sicurezza sul lavoro la prevenzione è un investimento
– Al Cnel il modello Generali-Luiss per affrontare le trasformazioni
sat/azn