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Tg Lavoro & Welfare – 8/10/2026

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Ott 8, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Terziario, dai sindacati la piattaforma per il rinnovo dei contratti
– Nasce l’Osservatorio sull’Intelligenza Artificiale
– Inail, per la sicurezza sul lavoro la prevenzione è un investimento
– Al Cnel il modello Generali-Luiss per affrontare le trasformazioni
sat/azn

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