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Sanità, Decaro “Il sottofinanziamento è un problema nazionale”

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Ott 8, 2026


BARI (ITALPRESS) – C’è un problema di sottofinanziamento del Fondo sanitario nazionale per tutte le Regioni. Non è un problema pugliese, è un problema di tutte le Regioni. Anche il ministro della Sanità ha chiesto al suo stesso Governo un finanziamento maggiore per l’anno prossimo. Quindi non lo chiedono nemmeno le Regioni, lo chiedono gli stessi ministri al loro Governo. C’è un tema di sottofinanziamento, c’è un tema di liste d’attesa”. Così il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha commentato questa mattina i dati riportati nel 9° Rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale della Fondazione Gimbe, presentato alla Camera dei Deputati.

xa2/pc/azn

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