Tg Economia – 12/2/2026

Feb 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– In Belgio vertice dei Paesi europei sulla competitività e l’industria Ue
– Carnevale motore dell’economia, giro d’affari da 1,5 miliardi
– Sostegno alle imprese, il roadshow di CDP e Confindustria fa tappa a Napoli
– Febbraio, le scadenze fiscali da non dimenticare
Niscemi, Aurigemma “Spetta a noi istituzioni attivarci per reperire le risorse”

Feb 12, 2026
IN EVIDENZA

Niscemi, Galvagno “Mio grido d’aiuto accolto, stilata una serie di iniziative”

Feb 12, 2026
IN EVIDENZA

Volley, le ragazze di Conegliano in visita a Casa Italia a Cortina

Feb 12, 2026

