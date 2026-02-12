In Belgio vertice dei Paesi europei sulla competitività e l’industria Ue





ROMA (ITALPRESS) – La competitività europea è stata l’argomento al centro di un “pre-summit” informale tenutosi a margine dell’incontro dei leader dell’Unione ad Alden Biesen, in Belgio. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier belga Bart de Wever hanno ospitato il primo confronto di un gruppo di lavoro dedicato a crescita e rilancio industriale dell’Ue. Al tavolo – oltre a Italia, Germania, Belgio e Commissione europea – hanno partecipato numerosi Paesi membri, con l’obiettivo di fare massa critica su alcune priorità economiche. La discussione si è concentrata su tre temi principali: completamento del Mercato Unico, semplificazione delle regole e riduzione dei prezzi dell’energia; una politica commerciale ambiziosa ma pragmatica. Particolare attenzione è stata dedicata alle misure per sostenere l’industria europea, a partire da una revisione in tempi rapidi dei meccanismi legati alla tassazione delle emissioni. I leader hanno concordato di aggiornarsi già a margine del Consiglio di marzo, con l’obiettivo di trasformare le priorità in obiettivi concreti e scadenze definite.

