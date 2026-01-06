Tg Ambiente – 6/9/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Clima, allarme ONU: soglia 1,5 gradi sempre più vicina
– Siccità, intesa Italia-Svizzera per il Lago Maggiore
– Mare Monstrum, oltre 56 mila illeciti sulle coste italiane
– Caffè e cacao, l’Italia rafforza filiere sostenibili
– Clima, allarme ONU: soglia 1,5 gradi sempre più vicina
– Siccità, intesa Italia-Svizzera per il Lago Maggiore
– Mare Monstrum, oltre 56 mila illeciti sulle coste italiane
– Caffè e cacao, l’Italia rafforza filiere sostenibili
mgg/gsl