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Tg Ambiente – 6/9/2026

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Set 6, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Clima, allarme ONU: soglia 1,5 gradi sempre più vicina
– Siccità, intesa Italia-Svizzera per il Lago Maggiore
– Mare Monstrum, oltre 56 mila illeciti sulle coste italiane
– Caffè e cacao, l’Italia rafforza filiere sostenibili

mgg/gsl

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