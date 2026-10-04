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Tg Ambiente – 4/10/2026

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Ott 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Crisi climatica, il conto per l’Italia arriva a 145 miliardi
– Depurazione delle acque, Suez accelera sull’innovazione
– In Sicilia il più grande impianto agrivoltaico d’Italia
– Dal Borgo Laudato Si’ riparte la campagna per la Terra
mgg/gtr/col

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