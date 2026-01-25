Calenda “Dialogo con tutti, soprattutto con chi è europeista come Forza Italia”

IN EVIDENZA

Gen 25, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Quello con Forza Italia “è un dialogo che abbiamo con tutti i partiti, soprattutto con un partito come Forza Italia che è popolare e europeista, non lontano da un partito liberale come il nostro”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine dell’evento “Più libertà, più crescita”, organizzato da Forza Italia a Milano per celebrare l’anniversario dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi. “Ora siamo nella coalizione di Beppe Sala, ma ci preoccupa lo slittamento verso sinistra. Noi valuteremo sempre la qualità del sindaco”.

