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Tg Ambiente – 20/9/2026

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Set 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Turismo sostenibile, prorogata la scadenza del bando Greentour
– Cresce il fotovoltaico nelle città
– Aeroporti europei, più espansioni e più emissioni
– Mozziconi, SOS nei parchi italiani. L’allarme di Legambiente
abr/gtr/col

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