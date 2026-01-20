Tg Ambiente – 20/9/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Turismo sostenibile, prorogata la scadenza del bando Greentour
– Cresce il fotovoltaico nelle città
– Aeroporti europei, più espansioni e più emissioni
– Mozziconi, SOS nei parchi italiani. L’allarme di Legambiente
abr/gtr/col
– Turismo sostenibile, prorogata la scadenza del bando Greentour
– Cresce il fotovoltaico nelle città
– Aeroporti europei, più espansioni e più emissioni
– Mozziconi, SOS nei parchi italiani. L’allarme di Legambiente
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