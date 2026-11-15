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Tg Ambiente – 15/11/2026

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Nov 15, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Il riscaldamento globale supererà presto la soglia di 1,5 °C
– Haiki+ accelera sul riciclo, nuovi investimenti dal tessile al piombo
– Energia, Italia al quarto posto in Europa per autonomia
– EcoEridania a Ecomondo per raccontare l’economia circolare
mgg/azn

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