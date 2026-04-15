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Terziario, entro 10 anni mancherà mezzo milione di lavoratori

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Apr 15, 2026


ROMA (ITALPRESS)- Lavoro di qualità, formazione, contrattazione, rappresentanza. Sono questi i temi centrali al centro della seconda e ultima giornata del 25° Forum di Confcom a Villa Miani. Nel 2026 secondo la ricerca condotta in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre, mancheranno fino a 275mila lavoratori nel terziario, destinati a diventare 470mila entro il 2035; il problema non sarà più solo quantitativo perchè bisognerà trovare persone con il profilo giusto.
xb1/f04/mgg/gsl

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