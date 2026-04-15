Mattarella a Zelensky “L’Italia sarà sempre al fianco dell’Ucraina”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ un vero piacere accoglierla al Quirinale insieme alla delegazione che l’accompagna e rinnovare non soltanto il sentimento di amicizia profonda che lega Ucraina e Italia, ma anche il grande sostegno, la vicinanza piena dell’Italia al suo Paese, a quanto sta facendo con grande resistenza e grande eroismo”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.“So che ha visto la presidente del Consiglio che le ha certamente confermato il sostegno pieno dell’Italia, la fermezza di questa posizione che io condivido pienamente e le ribadisco che l’Italia sarà sempre a fianco all’Ucraina. Benvenuto presidente”, ha concluso Mattarella.“Siamo davvero grati all’Italia per il vostro sostegno e anche per la sua fermezza personale, signor presidente”, la risposta di Zelensky.

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(Fonte video: Quirinale)