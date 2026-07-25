Tangenziale di Catania, un gatto fugge da un’auto, salvato





CATANIA (ITALPRESS) – Storia a lieto fine per un gatto fuggito da un trasportino mentre viaggiava a bordo di un’auto sulla tangenziale di Catania. L’animale, impaurito, si è subito trovato in pericolo, e si e’ rifugiato nello spartitraffico. I cantonieri dell’Anas e la Polizia Stradale hanno fermato il traffico per consentire il recupero dell’animale. Dopo pochi

minuti, il felino è stato tratto in salvo senza conseguenze per lui e per gli automobilisti in transito e riaffidato alla padrona. (ITALPRESS).

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(Fonte video: Anas)