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Tangenziale di Catania, un gatto fugge da un’auto, salvato

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Lug 25, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – Storia a lieto fine per un gatto fuggito da un trasportino mentre viaggiava a bordo di un’auto sulla tangenziale di Catania. L’animale, impaurito, si è subito trovato in pericolo, e si e’ rifugiato nello spartitraffico. I cantonieri dell’Anas e la Polizia Stradale hanno fermato il traffico per consentire il recupero dell’animale. Dopo pochi
minuti, il felino è stato tratto in salvo senza conseguenze per lui e per gli automobilisti in transito e riaffidato alla padrona. (ITALPRESS).
abr/mca2
(Fonte video: Anas)

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