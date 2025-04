Il ministro Tajani: “L’incontro Meloni-Trump un successo, ora il vertice a Roma”

ROMA (ITALPRESS) – “Incontro Meloni-Trump? Un successo politico, l’incontro ha dimostrato che l’Italia è il principale interlocutore in Europa degli Stati Uniti. Meloni ha ascoltato, prima e dopo, la Von der Leyen. La scelta di organizzare un incontro prima dell’estate Europa-Usa a Roma è un risultato che va nella direzione importante per il dialogo transatlantico, noi siamo dalla parte delle democrazie”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, in una intervista a 4 di sera Weekend su Rete 4.

Sull’incontro con il vicepresidente americano Vance: “Mi è sembrato un politico esperto, attento, che può giocare un ruolo importante. Abbiamo affrontato tutti i temi all’ordine del giorno e le relazioni tra Italia e Stati Uniti. Quello che sta accadendo in questo momento è un rapporto che si consolida tra Roma e Washington”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).