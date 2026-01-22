IN EVIDENZA

Tajani “Dal Governo risultati straordinari su crescita e conti pubblici”

Di

Set 22, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Per lo 0,1% si è mancata l’uscita dalla procedura d’infrazione anticipata. Il termine per uscire dalla procedura d’infrazione è il 31 dicembre del prossimo anno. Abbiamo ottenuto risultati straordinari, perché siamo partiti dall’8,1% di deficit e siamo arrivati a 3,1. Questo significa che il Governo ha lavorato bene per quanto riguarda il risanamento dei conti e per la crescita”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a New York a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
“I risultati economici sono sotto gli occhi di tutti: 1,2 milioni di posti di lavoro in più, lo spread che si è abbassato, la Borsa che funziona, diminuzione della pressione fiscale – ha aggiunto -. Sull’economia, nonostante due guerre alle porte d’Italia, la crisi energetica e le guerre commerciali, mi pare che dal Governo siano stati ottenuti risultati importanti. Mi pare che siamo nella direzione giusta, e nella prossima manovra continueremo a lavorare per ridurre la pressione fiscale, come abbiamo fatto fino ad oggi”.

xo9/sat/azn
(Riprese video e intervista di Stefano Vaccara)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Craxi “La nostra ricetta è sempre conti in ordine e meno tasse”

Set 22, 2026
IN EVIDENZA

Conti pubblici, Fidanza “Non cambia la traiettoria di riduzione del deficit”

Set 22, 2026
IN EVIDENZA

Trump “L’Iran non è più il bullo del Medio Oriente”

Set 22, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Craxi “La nostra ricetta è sempre conti in ordine e meno tasse”

Set 22, 2026
IN EVIDENZA

Conti pubblici, Fidanza “Non cambia la traiettoria di riduzione del deficit”

Set 22, 2026
TOP NEWS

Da Rimini alla Cina, ballerina italiana danza per il Chongqing Ballet Theatre

Set 22, 2026
TOP NEWS

Obesità, la Lombardia prima regione a dare attuazione alla legge nazionale

Set 22, 2026