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Sostenibilità, Sobrero “La sfida è coinvolgere anche le piccole imprese”

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Ott 12, 2026


MILANO (ITALPRESS) – La sostenibilità resta un elemento strategico per molte imprese italiane, ma occorre coinvolgere maggiormente le aziende più piccole e rafforzare la gestione della catena di fornitura, per garantire il rispetto dei diritti umani e la riduzione dell’impatto ambientale. È quanto sottolinea Rossella Sobrero, membro del gruppo promotore del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, in un’intervista all’agenzia di stampa Italpress, al termine della quattordicesima edizione della manifestazione, ospitata all’Università Bocconi di Milano. “Se qualcuno pensa che la sostenibilità sia andata in soffitta non è venuto al Salone e non ha visto con quanta energia le imprese investono su questi temi”, spiega Sobrero.

col5/gsl/sat

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