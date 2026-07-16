Social e terrorismo, perquisizioni a Roma e Milano





ROMA (ITALPRESS) – Inneggiavano ad Hamas e Hezbollah sui social network, esaltando il massacro del 7 ottobre 2023 o promuovendo la violenza anarchica come metodo di protesta. Con l’accusa di istigazione a delinquere con l’aggravante del terrorismo, i Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Roma, supportati dai colleghi di Milano, hanno eseguito decreti di perquisizione personale, domiciliare e informatica nei confronti di due persone. I destinatari del provvedimento, firmato dal Dipartimento Terrorismo della Procura di Roma, sono un romano di 42 anni e un milanese di 56 anni. Le indagini, partite dal costante monitoraggio del web, hanno permesso di risalire ad alcuni account Instagram gestiti dagli indagati, attraverso i quali veniva diffuso materiale di propaganda a una platea indefinita di utenti.

(ITALPRESS).

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Fonte video: Carabinieri