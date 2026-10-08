Sobi porta a Milano l’installazione Rare Means Care sulle patologie renali rare

MILANO (ITALPRESS) – Dall’8 all’11 ottobre a City Life, a Milano, sarà presente un imponente monolite arancione per sensibilizzare sulle patologie renali rare, spesso silenti e poco conosciute. L’iniziativa rientra nella campagna Rare Means Care di Sobi Italia, azienda biofarmaceutica multinazionale specializzata in soluzioni dedicate a migliorare la vita delle persone con malattie rare. Le malattie rare richiedono vicinanza, e la struttura è stata concepita proprio per suscitare la curiosità dei passanti.

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