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Sobi porta a Milano l’installazione Rare Means Care sulle patologie renali rare

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Ott 8, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Dall’8 all’11 ottobre a City Life, a Milano, sarà presente un imponente monolite arancione per sensibilizzare sulle patologie renali rare, spesso silenti e poco conosciute. L’iniziativa rientra nella campagna Rare Means Care di Sobi Italia, azienda biofarmaceutica multinazionale specializzata in soluzioni dedicate a migliorare la vita delle persone con malattie rare. Le malattie rare richiedono vicinanza, e la struttura è stata concepita proprio per suscitare la curiosità dei passanti.

xu9/mrc/gsl

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